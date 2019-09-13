Dünya
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi13 Eylül 2019 Cuma 20:43 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 21:29
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hava harekatında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber