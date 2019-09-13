Hindistan'da barınaktan kaçan aslanlar sokağa indi13 Eylül 2019 Cuma 19:06 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 19:16
Hindistan'da 7 aslan, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
Hindistan’da 7 aslan, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
Görüntüler, Hindistan’ın Gucarat eyaletine bağlı Junagadh şehrinde kaydedildi. Aşırı yağışlar sonrası bulundukları barınaktan kaçan 7 aslan, şehrin sokaklarına indi.
"Aslanlar zararsız "
40’tan fazla aslana ev sahipliği yapan Girnar Vahşi Yaşam Barınağı bekçisi, aslanların zararsız olduğunu ve şehirde yaşayan vatandaşların panik yapmaması gerektiğini açıkladı.
Yetkililer, aslanların yakalanması için çalışma başlattıklarını söyledi.
Kaynak: DHA