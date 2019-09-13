Hindistan basınında yer alan haberlere göre, eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, bu yıl muson mevsiminin başlamasıyla birlikte Madhya Pradeş genelinde etkili olan şiddetli yağışlar ve meydana gelen sel olayları nedeniyle 202 kişinin öldüğü, 32 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Muson yağmurlarının 631 hayvanın telef olmasına yol açtığı aktarılan açıklamada, 600 bin ila 800 bin hektar tarım arazisinin de yağış ve sellerden etkilendiği kaydedildi.

Şiddetli yağışlara bağlı olarak 9 bin 816 evin kısmen hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, 231 evin de tamamen yıkıldığı bildirildi.

Ayrıca, muson yağışları nedeniyle 8 bin 500'den fazla kişinin geçici yardım kamplarına ve barınaklara yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Güney Asya'da haziran ve eylül arasında görülen muson yağışları her yıl büyük sel felaketlerine yol açıyor.

Kaynak: AA