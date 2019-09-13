Dünya
Brezilya'da hastane yangını: 10 ölü13 Eylül 2019 Cuma 16:23 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 16:46
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaleti itfaiyesi, Badim Hastanesi'nde dün gece çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğünü, yangınla mücadele sırasında 4 itfaiyecinin de yaralandığını açıkladı.
Hastanedeki 90 kişinin başka hastanelere nakledildiği belirtildi.
İtfaiye yetkilileri, yangının sebebiyle ilgili araştırmaların devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler: rio de janeiro hastane yangını Brezilya