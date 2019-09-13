Dünya

Brezilya'da hastane yangını: 10 ölü

13 Eylül 2019 Cuma 16:23 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 16:46

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.