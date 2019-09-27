Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koordineli çalışmasıyla hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber