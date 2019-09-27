Dünya
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi27 Eylül 2019 Cuma 16:56 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 17:04
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koordineli çalışmasıyla hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
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