Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen PKK'lı 2 terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:28
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