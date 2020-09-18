ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak." sözlerini kaydetmişti.

Ancak uzun haftalardır devam eden görüşmeler neticesinde TikTok'un ABD'li bir şirkete satışı henüz söz konusu olmadı ve uygulamanın 20 Eylül'den itibaren ABD genelinde yasaklanacağı açıklandı.

Dava açmıştı

Video oluşturma ve paylaşma platformu TikTok, daha önce de Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Başkan Donald Trump yönetimine, ana şirket ByteDance ile ilişkileri yasakladığı için dava açtı.

Dava gerekçesinde, Trump’ın kararının siyasi olduğu öne sürüldü ve iyi niyetli ulusal güvenlik endişelerine dayanmadığı ifade edildi. 39 sayfalık iddianamede ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve ABD Ticaret Bakanlığı sanık olarak listelendi.

TikTok tarafından yapılan basın açıklamasında, “Trump yönetimi, endişeleri gidermek için tam ve iyi niyetle yürüttüğümüz kapsamlı çabalarımızı görmezden geldi. ABD hükümetine dava açma kararı bizim için kolay olmadı. Ancak haklarımızı, topluluğumuzun ve çalışanlarımızın haklarını korumak için harekete geçmekten başka seçeneğimiz olmadığını düşünüyoruz” denildi.