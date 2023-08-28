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Dünya
AA 28.08.2023 14:43

Irak: Türkiye ile yakında Kalkınma Yolu Projesi anlaşmaları imzalanacak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Ulaştırmadan Sorumlu Danışmanı Nasır el-Esedi, Türkiye ve Irak arasında yakında Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili anlaşmalar imzalanacağını belirtti.

Irak: Türkiye ile yakında Kalkınma Yolu Projesi anlaşmaları imzalanacak

Esedi, Irak'ta yayın yapan devlete ait "Es-Sabah" gazetesine bazı açıklamalarda bulundu.

Gazete, Esedi'nin "Türkiye ve Irak arasında yakında Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili anlaşmalar imzalanacak." şeklindeki ifadelerini manşetine taşıdı.

"Bu anlaşmalar, Körfez'i Türkiye sınırına taşıyacak kara ve demir yolu projelerini kapsayacak." ifadelerini kullanan Esedi, söz konusu kara ve demir yollarının Orta Doğu ile Avrupa arasında malların taşınması için temel yol olacağını belirtti.

Gazete, Başbakan Sudani'nin açıkladığı Kalkınma Yolu Projesi'ne Türkiye'nin de önem verdiğini yazdı.

Irak Başbakanı Sudani, Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağını söylediği Kalkınma Yolu Projesi'ni mayıs ayı sonlarında açıklamıştı. Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'ndan başlayıp Irak'ın kuzeyine doğru devam ederek Türkiye'ye ulaşacak projenin 1200 kilometre uzunluğunda demir yolu ve kara yolu altyapısını içermesi planlanıyor. Bu projenin Basra, Bağdat ve Musul'u de içeren bir güzergahı takip ederek Türkiye'deki demir yolu ağına bağlanması hedefleniyor.

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