İngiltere'de havayolu krizi: Uçuşlar kısıtlandı

İngiltere Ulusal Hava Trafik Hizmetleri "teknik sorunlar" yaşadığını ve güvenliği korumak için trafik akışı kısıtlamaları uyguladığını söyledi.

"Mühendisler hatayı bulup düzeltmek için çalışıyor. Bunun neden olabileceği rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." denildi.

Sorunlara neyin sebep olduğu veya düzeltilmesinin ne kadar süreceği hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

Daha öncesinde Havayolu şirketi Loganair, uçuşlarda aksamaya neden olan bir arıza olduğunu duyurmuştu.

İngiltere hava trafik kontrol sağlayıcısı Nats, "Şu anda teknı̇k bı̇r sorun yaşıyoruz ve güvenlı̇ğı̇ korumak ı̇çı̇n trafı̇k akış kısıtlamaları uyguluyoruz" dedi.