Belçika'da arıların saldırısına uğrayan çok sayıda kişi hastanelik oldu

Belçika basınındaki haberlere göre, 38 kişilik grup, Lier kenti yakınındaki ormanlık alanda rehber eşliğinde doğa yürüyüşüne çıktı.

Grup, yürüyüş sırasında ağaçtaki arı kovanının yakınından geçerken eşek arılarının saldırısına uğradı. Arıların soktuğu kişilerden birçoğu hastanelik oldu.

Yetkililer, hastaneye götürülen kişilerden 3'ünün tedavisinin sürdüğünü, birinin yoğun bakımda tutulduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Olayın meydana geldiği noktaya gönderilen uzmanlar, arı kovanının yerini tespit ederek bölgeyi girişlere kapattı.

Belçika Flaman Bölgesi Arı Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Rene De Backer, arıların Avrupa eşek arısı türü olduğunu, bu tür saldırıların çok nadir görüldüğünü söyledi.

Arı uzmanı Kevin Verbeek ise "Arılar, normalde doğada kendi hallerinde uçarken tehlike arz etmezler ancak kovanlarının tehdit altında olduğunu hissederlerse tehlikeli olabilirler. Bu da kovanın 4-5 metre yakınında bir tehdit unsuru olmasıyla mümkün. Kovanın yanından geçerken yapılan konuşmaların oluşturduğu titreşimler bile arılar tarafından tehdit olarak algılanabilir ve bu durumda saldırabilirler." dedi.