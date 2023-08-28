İsrail güçleri Batı Şeria'da biri ambulans görevlisi 5 Filistinliyi yaraladı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabad beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu 4 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Yaralı 4 Filistinliden 3'ü gözaltına alınırken diğeri ise Cenin'deki bir hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu Filistinlinin İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gördüğünü duyurdu.

Ayrıca yaralıları almak için olay yerine gelen ambulans görevlisinin İsrail askerleri tarafından dipçik darbeleriyle saldırıya uğradığı ve vücudunda morluklar oluştuğu belirtildi.

Batı Şeria'da 19 Filistinliye gözaltı

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 19 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Söz konusu Filistinlilerden 3'ü Cenin'nin Yabad beldesinde yaralı halde, diğerleri ise Beytüllahim, El Halil, Nablus ve Ramallah'ta gözaltına alındı.