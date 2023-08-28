Açık 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.08.2023 13:57

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri ambulans görevlisi 5 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey bölgesine baskınlar düzenleyen İsrail askerleri 4 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı, yaralıları almaya gelen ambulans görevlisini de dipçikle darbetti.

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri ambulans görevlisi 5 Filistinliyi yaraladı
[Temsili fotoğraf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabad beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu 4 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Yaralı 4 Filistinliden 3'ü gözaltına alınırken diğeri ise Cenin'deki bir hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu Filistinlinin İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gördüğünü duyurdu.

Ayrıca yaralıları almak için olay yerine gelen ambulans görevlisinin İsrail askerleri tarafından dipçik darbeleriyle saldırıya uğradığı ve vücudunda morluklar oluştuğu belirtildi.

Batı Şeria'da 19 Filistinliye gözaltı

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 19 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Söz konusu Filistinlilerden 3'ü Cenin'nin Yabad beldesinde yaralı halde, diğerleri ise Beytüllahim, El Halil, Nablus ve Ramallah'ta gözaltına alındı.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Finlandiyalı yolcular, dijital pasaportla seyahat etmeye başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:43
Kremlin: Prigojin’in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak
14:41
İngiltere'de havayolu krizi: Uçuşlar kısıtlandı
14:23
Hava sıcaklıklarında sert düşüşün yaşandığı İsviçre'de kar yağdı
14:21
Balıkçılar bu yıl bereketli bir sezon bekliyor
14:04
Bakan Bayraktar: Suudi Arabistan ile madencilik alanında işbirliği anlaşması imzaladık
14:01
Belçika'da arıların saldırısına uğrayan çok sayıda kişi hastanelik oldu
Bingöllü Çerkezler terör nedeniyle terk ettikleri köylerine dönüyor
Bingöllü Çerkezler terör nedeniyle terk ettikleri köylerine dönüyor
FOTO FOKUS
Otomobil sürücüsü İETT şoförüne biber gazı sıktı
Otomobil sürücüsü İETT şoförüne biber gazı sıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ