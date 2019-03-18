Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının Musul'da Ninova Operasyonlar Komutanlığı 72'nci Tugayı'na bağlı askeri kontrol noktasından izinsiz şekilde geçmek istediği, buna izin vermeyen Iraklı güçlerle PKK'lılar arasında çatışma yaşandığı belirtildi.
Irak güvenlik güçleri ve terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada, 2 Iraklı askerin öldüğü, 5 PKK'lı teröristin yaralandığı aktarıldı.
Sincar Kaymakamı Mahma Halil de çatışmanın, Sincar'ın Sinuni kasabasında meydana geldiği bilgisini verdi.
Kaynak: AA, Reuters