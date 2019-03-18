Macaristan'da muhalefet partisinin milletvekilleri, Başbakan Viktor Orban’ın, Avrupa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2020 yılında başlatılacak yolsuzluk soruşturmasına dahil edilmesi için hazırlanan dilekçeye 470 binden fazla imza topladı.

AB, 2014-2020 bütçe döneminde Macaristan'a 25 milyar euro tahsis ettti.

Orban, Avrupa Birliği'nden alınan bu fonları, müttefikleri tarafından yürütülen pahalı ve gereksiz projelere harcamakla suçlanıyor.

Dilekçe, Orban’ın AB karşıtı ve sert göçmen tutumuyla bilinen Fidesz'in partisinin, Avrupa Merkez Parlamentosu'nda askıya alınabileceği veya kovulabileceği anlamına geliyor.

Göçmen karşıtı kampanya nedeniyle de kriz yaşanmıştı

Macaristan hükümetinin, 19 Şubat'ta, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuş ve Fidesz'in Avrupa değerlerine uymaması dolayısıyla Avrupa Halk Partisinden (EPP) atılması çağrısı yapılmıştı.

EPP'nin AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber, Fidesz'in EPP üyeliğinin, "Macar hükümetinin Brüksel karşıtı kampanyalara son vermesi, EPP partisi üyelerden özür dilemesi ve Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği Macaristan'daki Orta Avrupa Üniversitesinin (CEU) kapatılmaması" şartlarına bağlı olduğunu açıklamıştı.

Bugüne kadar 9 ülkeden 13 EPP üyesi parti, Orban'ın partisi Fidesz'in gruptan atılması için imza verdi. EPP'nin 20 Mart'ta düzenlenecek oturumunda Fidesz hakkında karar verilmesi bekleniyor.

Başbakan Orban ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Birçok seçeneğimiz var. EPP'de kalmak ya da ayrılmak konusunda Fidesz karar verecek.'' diye konuşmuştu.

Kaynak: AP News