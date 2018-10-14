Irak Meclis Başkan Yardımcısı Haddad: Türkiye, Irak için önemli bir komşu

Irak Meclis Başkan Yardımcısı Beşir Halil Haddad, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak temasları, ülkedeki hükümet kurma çalışmaları, Erbil-Bağdat arasındaki sorunlara" dair değerlendirmeler yaptı.

Haddad, Çavuşoğlu'nun Irak ziyaretiyle ilgili, "Türkiye, Irak için önemli bir komşu. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Bağdat'taki temasları da ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacını taşıyordu" dedi.

Ziyaret sırasında iki ülke arasındaki su meselesinin de ele alındığını belirten Haddad, bu konuda yeni mekanizmalara başvurulması gerektiğini dile getirdi.

Haddad, şu ana kadar su konusunda Türkiye ile Irak arasında bir anlaşma olmadığını ifade ederek, iki ülkenin teknik heyetlerinin yakın zamanda konuyu masaya yatırabileceklerini söyledi.

"Tüm taraflar ilişkilerin eski günlerine dönebilmesi için çaba sarf ediyor"

Yeni dönemde Bağdat-Erbil arasındaki mevcut sorunların çözümü için umutlu olduklarını da aktaran Haddad, şöyle devam etti:

"Tüm taraflar ilişkilerin eski günlerine dönebilmesi için çaba sarf ediyor. Irak anayasası çerçevesinde tüm alanlarda kapsamlı bir anlaşmaya varılmasını istiyoruz."

Haddad, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'nin çalışmaları konusunda ise, yakın zamanda bu konuda mesafe katedebileceği, aksi takdirde birtakım sorunların oluşabileceğini söyledi.

Kaynak: AA