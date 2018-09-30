Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde oy verme işlemi sona erdi

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonun kararına göre, Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halapçe kentlerinde yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Merkezlerde oy sayımına başlandı. IKYB'nin 111 sandalyeli meclisi için seçimlerde toplam 29 parti ve koalisyon yarıştı.

Katılım oranı yüzde 57,23

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şirvan Zirar, düzenlediği basın toplantısında, bölgesel seçime katılım oranının yüzde 57,23 olduğunu ifade etti.

Zirar, katılım oranını Erbil'de yüzde 58,58, Süleymaniye'de yüzde 53,01, Duhok'ta yüzde 61,87, Halepçe'de ise yüzde 60,90 olarak kaydetti.

Nihai olmayan sonuçların 72 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

4 partiden seçimlerde hile iddiası

Öte yandan, Barzani'nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile Kürdistan Toplum Partisi (Komel) Erbil kentine bağlı Koysancak ilçesindeki tüm sandık sonuçlarını reddettiklerini açıkladı.

KDP resmi internet sayfasında yer alan ve 4 partiden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) ilçede seçime hile karıştırdığını iddia ederek Koysancak'taki seçim sonuçlarını boykot ettikleri ve kabul etmedikleri belirtildi.

Açıklamada, partilerin sonuçlara itiraz edeceği ifade edildi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nde seçim çatlağı

Oy verme işlemleri sona erdikten sonra, seçimin iptal edilmesine ilişkin Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) çelişkili açıklamalar geldi.

IKBY'nin Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerinde yerel saatle 08.00'de başlayıp 18.00'de sona eren oy verme işleminden sonra KYB Politbüro Sorumlusu Sadi Ahmed Pire partinin internet istesinde yer alan açıklamasında, seçime hile ve şaibeler karıştırıldığını ayrıca katılımın düşük olduğunu gerekçe göstererek parti olarak sonuçlar kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Sadi'nin bu açıklamalarından hemen sonra partinin resmi internet sitesi PUK Media'ya konuşan KYB Politbüro Üyesi ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, seçim sonuçlarını kabul etmek veya reddetmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Talabani, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu'nun şeffaf, tarafsız bir karar almasının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Sadi'nin erken yapmış olduğu açıklama ise kısa bir süre sonra parti sitesinden kaldırıldı.

KYB kanadında seçim sonuçlarının tanınmayacağına ilişkin tartışmalar yaşanırken, Kürdistan Demokrat Partisi, Kürdistan İslami Birlik Partisi, Goran (Değişim) Hareketi ve İslami Toplum Partisi ise Süleymaniye'nin Koysancak ilçesinde KYB'yi seçimlere hile ve şaibe karıştırmak suçlayan ortak bir açıklama yayınladı.

Dört siyasi parti tarafından yapılan ortak açıklamada, KYB'nin Koysancak'ta seçimlere hile karıştırdığı iddia edilerek ilçe sınırındaki sonuçları kabul etmeyecekleri belirtildi.

Komisyonun gün içerisinde verdiği resmi verilere göre, her 4 vilayetteki seçimlere katılım oranı oldukça düşüktü ancak şimdiye kadar katılım oranına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

IKBY'de bugün gerçekleştirilen seçimlerde halk, 111 milletvekilini seçmek için sandık başına gitti.

Kaynak: AA