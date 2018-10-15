  • 16 EKIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR
    EURO
  • BIST
    ALTIN
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak Dışişleri Bakanı Caferi Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi

Irak Dışişleri Bakanı Caferi Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi Suriyeli mevkidaşı Velid el-Muallim ile iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılması konusunu görüştü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irak Dışişleri Bakanı Caferi Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi

Esed rejimine bağlı Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Şam'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile Velid el-Muallim'in görüşmesinde sınır kapılarının hızlıca açılmasının gerekliliği vurgulandı.

Bakanlar, sınır kapılarının açılmasının, mal ve insan geçişine olumlu yansıyacağına ve iki ülkenin mevcut sorunlar karşısında direnme gücünü artıracağına işaret etti.

Açıklamada, iki ülke arasında yıllardır kapalı olan sınır kapılarının açılması için ne zaman adım atılacağı hakkında bilgi verilmedi.

Caferi, 2 günlük ziyaret kapsamında dün Şam'a gitmişti. Irak ile Suriye arasındaki 600 kilometrelik sınır şeridi üzerinde Rabia, El-Kaim ve El-Velid sınır kapıları bulunuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, Irak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER