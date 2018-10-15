Irak Dışişleri Bakanı Caferi Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi

Esed rejimine bağlı Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Şam'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile Velid el-Muallim'in görüşmesinde sınır kapılarının hızlıca açılmasının gerekliliği vurgulandı.

Bakanlar, sınır kapılarının açılmasının, mal ve insan geçişine olumlu yansıyacağına ve iki ülkenin mevcut sorunlar karşısında direnme gücünü artıracağına işaret etti.

Açıklamada, iki ülke arasında yıllardır kapalı olan sınır kapılarının açılması için ne zaman adım atılacağı hakkında bilgi verilmedi.

Caferi, 2 günlük ziyaret kapsamında dün Şam'a gitmişti. Irak ile Suriye arasındaki 600 kilometrelik sınır şeridi üzerinde Rabia, El-Kaim ve El-Velid sınır kapıları bulunuyor.

Kaynak: AA