  • 16 EKIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR
    EURO
  • BIST
    ALTIN
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD uçak gemisi Essex LHD-2 Doha Limanı'nda

ABD uçak gemisi Essex LHD-2 Doha Limanı'nda

ABD'ye ait en büyük uçak gemisi Essex LHD-2, Doha Limanı'na ulaştı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD uçak gemisi Essex LHD-2 Doha Limanında

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Essex LHD-2, Katar ile ABD arasında terör ve radikalizmle mücadele alanındaki ortak askeri iş birliği çerçevesinde daha önce belirlenen bir ziyaret kapsamında Doha Limanı'na geldi.

Uçak gemisinin limana gelişinin, ABD'nin, bölge güvenliği ile bölgede ticari faaliyetlerin ve deniz ulaşımının güvence altına alınmasına bağlılığı ve Katar ile olan ortaklık ve dosluk ilişkilerinin göstergesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, uçak gemisinin Doha'da ne kadar kalacağı ve bu süre zarfında ne tür bir görev üstleneceği belirtilmezken, ABD donanmasına bağlı keşif biriminden yaklaşık bin 600 kişinin gemide olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA 


 

Etiketler: katar, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER