Irak resmi haber ajansına göre, Kazımi, Ûlusal İstihbarat Servisi'ne (Sünni) eski milletvekili Falih İsavi'yi direktör vekili olarak atarken, aynı servisin Operasyonel İşlerden Sorumlu Dairesi Vekilliğine de eski Savunma Bakanı (Sünni) Halit Ubeydi'yi getirdi.

İstihbarat servisine ilk defa Sünni Arap bir kişi atandı

Irak Merkez Bankası Mü dürlüğüne Mustafa Galip, Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mehnel Habbubi, Ulusal Yatırım Konseyi Başkanlığına Suha Davud Neccar, Mali İşler Konseyi Başkanlığına Hasan Halbus, Şeffaflık Kurumu Başkanlığına Ala Cevat, Hac ve Umre Kurumu Başkanlığına da İran'a yakın Haşdi Şabi lider kadrosundan Şeyh Sami Mesudi atandı.

Irak'ta 2003 sonrası Şii grupların hakim olduğu ve başını halen Kazımi'nin çektiği istihbarat servisine ilk defa Sünni Arap bir kişi atanmış oldu.