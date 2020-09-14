Test merkezinin açılışını, Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block ve Brüksel Havalimanı Üst Yöneticisi Arnaud Feist gerçekleştirdi.

Laboratuvarda, Belçika'nın seyahat kısıtlaması uyguladığı bölgelerden gelenlere veya test isteyen ülkelere seyahat edeceklere haftanın 7 günü COVID-19 testi yaptırılabilecek.

Merkezde, seyahat kısıtlaması uygulanan ülkelerden gelenler 46,81 euro, test isteyen bölgelere yolculuk yapacaklar 67 euro ve hızlı sonuç talep edenler de 135 euro ücret karşılığında test yapabiliyor.

İstanbul Havalimanı'nda temmuz ayından bu yana hizmet veriliyor

Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi temmuz ayından bu yana hizmet veriyor.

Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabiliyor.

İstanbul Havalimanı'nda kurulan merkezde aynı zamanda yolculardan boğaz ve burunda alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboravutarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılabiliyor.