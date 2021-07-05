Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yayımlanan açıklamada, Kazımi'nin bir İtalyan gazetesine verdiği röportaja yer verildi.

Röportajda, "ABD ve İran'a, Irak'taki hesaplarını yeniden gözden geçirmeleri ve ülkemizi çatışma sahası olmaktan çıkarmaları gerektiğini ilettim." ifadelerini kullanan Kazımi, şunları kaydetti:

"Ülkemiz yıllarca çıkar çatışmalarının sahası oldu. Ancak sorunların giderilmesi için siyasi diyalog yöntemlerini seçmeliyiz. Bölgesel diyalog ve uzlaşı noktasına gelmek için ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle iletişimi sürdürüyoruz. Irak'ın krizlerden çözüm üreten ülke olmasını arzu ediyoruz. ABD ile İran arasında uzlaşma oldukça önemlidir ve gerçekleşebilir bir durumdur. Bunun tüm bölgeye yararı olacaktır."

"DEAŞ yeniden örgütlenmeye çalışıyor"

Irak'ta Ekim 2019'da patlak veren gösterilere işaret eden Kazımi, ülkenin 2019 sonbaharında bir uçurumun kenarından döndüğünü ancak tehlike ve riskin hala sürdüğünü ifade etti.

Kazımi ayrıca, "DEAŞ yeniden örgütlenmeye çalışıyor ve hala bizim için risk olmayı sürdürüyor. Ancak teröristlerin coğrafi anlamda yer edinme imkanları kalmadı. Onlara yönelik ciddi saldırılar gerçekleştirdik ve önemli liderlerini öldürdük." değerlendirmesinde bulundu.