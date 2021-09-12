Resmi ziyaret için Tahran'a gelen Kazımi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Liderler Konferans Salonu'nda resmi törenle karşılandı.

Reisi ile Kazımi, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Kazımi'nin İran lideri Ali Hamaney ve diğer yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.