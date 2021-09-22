Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlere ilk defa "şeffaflığın damga vuracağı" sözünü verdi.

Kazımi, "Seçimler için lazım olan tüm güvenlik, mali ve lojistik gereklilikleri tamamladık. Bu seçimlere şaibenin değil, şeffaflığın damga vuracağı konusunda umutluyuz." dedi.

-Irak 10 Ekim’de genel seçimler için sandığa gidecek.

-25 milyondan fazla seçmen var.

-Türkmen nüfusun beklentisi ne?



Ayrıntıları @trthaber muhabiri Yılmaz Aslan, Erbil’den aktardı. pic.twitter.com/dkaQtNuGcP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 22, 2021

Halkı sandık başına giderek yönetim için "en iyi olanları" seçemeye çağıran Kazımi, "Seçimlerde ne pahasına olursa olsun şaibelere ve oyların çalınmasına asla izin vermeyeceğiz. (Devlet kadrolarına yeni) Atamalar yapılacağı gibi yalan vaatlerle halkın oyunun çalınmasına da müsamaha göstermeyiz. Kimse de bu vaatlere inanmasın." ifadesini kullandı.

Irak, 10 Ekim'de erken genel seçimlere gitmeye hazırlanıyor.