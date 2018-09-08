Irak Başbakanı İbadi’ye peş peşe istifa çağrısı

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan seçimlerin birincisi Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu, Basra’da hizmet yetersizliği ve halk ayaklanmalarına karşı Başbakan Haydar el-İbadi ve kabinesinin istifa etmesini istedi.

Irak Meclisi’nde Sairun Koalisyonu Başkanı Hasan Akuli, yaptığı basın toplantısında, "Basra’da yaşananlardan dolayı, Başbakan İbadi ve kabinesinin derhal istifa etmesini talep ediyoruz. Biz, daha güçlü bir hükümet kurmak için çaba göstereceğiz." dedi.

Öte yandan, Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Kaolisyonu Sözcüsü Ahmet el-Esedi de yaptığı basın toplantısında, Basra’da yaşanan olumsuzluklar ve sivillerin kanlarının akması nedeniyle İbadi ve hükümet kabinesini istifaya çağırdı.

Basra'da gerginlik sürüyor

Irak’ın güneyindeki Basra’da kamu hizmetleri yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara karşı devam eden gösterilerde 7 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Irak’ın güneyindeki Basra kentindeki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binaları ateşe veren göstericiler, dün de İran’ın Basra Başkonsolosluğu’nu basarak ateşe verdi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Basra'da devam eden olaylarda ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi.

Bedir, daha önce yaptığı açıklamada, dünkü gösterilerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Son açıklamaya göre, Basra'daki gösterilerin başladığı 8 Temmuz'dan bu yana güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen göstericilerin sayısı 30'u aştı.

Basra'daki gösteriler

Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde arttı.

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu iki ayda 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Kaynak: AA