Güney Kore'de üç yıl sonra ilk MERS virüsü vakası

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada Kuveyt'ten iş seyahatinden dönen 61 yaşındaki bir erkekte MERS virüsüne rastlandığı belirtildi.

Dün öğle saatlerinde yoğun ateş ve balgam şikayetiyle Seul'ün kuzeyindeki Samsung Tıp Merkezi'ne gelen hastaya yapılan muayenede MERS virüsü tespit edildi.

Virüse karşı alarm ilan edildi

Teşhisin ardından virüse karşı alarm ilan edildi. Hasta uzman bir hastaneye nakledildi. Hastanın ilk ziyaret ettiği hastanede temas kurduğu 3 kişi virüsün bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için karantina altına alındı. Virüsü taşıyan kişinin 16 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde Kuveyt'te bulunduğu belirtildi.

2015'ten bu yana ilk kez görüldü

Vaka, ülkede 2015'te 38 kişinin hayatını kaybettiği salgından bu yana ilk kez görüldü. 2015 yılında yaşanan salgın ülkede büyük paniğe sebep olmuştu.

Bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı

MERS, Corona virüsünün yol açtığı bulaşıcı solunum yolu hastalığı olarak biliniyor.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinde görülen virüs, akciğer ve böbrekleri tahrip ediyor.

Bağışıklık sistemini çökerten virüsün, uzun süreli yakın temasla bulaştığı belirtiliyor.

Kaynağı hakkında yeterli bilgi olmayan virüsün spesifik bir tedavisi ve lisanslı bir aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA