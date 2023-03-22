The Verge'de yer alan habere göre, Instagram'ın arama sonuçlarına reklamlar geliyor.

Çatı şirket Meta, yeni formatı denemek için sonuçlar sayfasına birkaç reklam yerleştirmeye başladı.

Teknoloji devi, en son Instagram blog gönderisinde işletmelerin ürünlerini, içeriklerini ve hesaplarını arama sonuçlarında tanıtmasına izin vermeye başladığını doğruladı.

Yeni reklam formatı hala test aşamasında olmasına rağmen, sosyal medya hizmeti planı "önümüzdeki aylarda" dünya çapında piyasaya sürmeyi düşünfüğünü söylüyor.

O zamana kadar, kullanıcılar bir şey ararken daha fazla reklam görebilir.

Google aramadaki reklamlar gibi Instagram'da tanıtılan sonuçlar, onları normal sonuçlardan ayırmak için bir "Sponsorlu" etiketine sahip olacak.