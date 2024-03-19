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Dünya
Independent 19.03.2024 09:12

İnsanlar bilinenden çok daha önce konuşmaya başlamış olabilir

Yeni araştırmalar, tarih öncesi dönemde insanların ilk konuşmaya başladığı zamanın bilinenden sekiz kat daha eski olduğunu gösteriyor.

İnsanlar bilinenden çok daha önce konuşmaya başlamış olabilir

İngiliz arkeolog Steven Mithen tarafından yapılan analiz, ilk insanların ilkel dili ilk kez yaklaşık 1,6 milyon yıl önce, doğu veya güney Afrika'da bir yerde geliştirdiğini öne sürüyor.

Reading Üniversitesi'nde erken tarih öncesi profesörü Dr. Mithen, "İnsanlığın konuşma yeteneğinin gelişimi, şüphesiz, daha sonraki fiziksel ve kültürel evrimin çoğunu mümkün kılan anahtardı. Dilin en erken biçimlerinin ortaya çıkışını tarihlendirmek bu yüzden bu kadar önemli" dedi.

Yakın zamana kadar çoğu insan tarihi uzmanı, insanların yalnızca 200 bin yıl önce konuşmaya başladığını düşünüyordu.

Profesör Mithen'in bu ay yayınlanan yeni araştırması, ilkel insan dilinin en az sekiz kat daha eski olduğunu öne sürüyor.

Analizi, mevcut tüm arkeolojik, paleo-anatomik, genetik, nörolojik ve dilsel kanıtların ayrıntılı bir çalışmasına dayanıyor.

Bir araya getirildiğinde, tüm kanıtlar dilin doğuşunun iki ila 1,5 milyon yıl önce insan evrimi ve diğer gelişmelerin bir parçası olarak gerçekleştiğini gösteriyor.

İnsan beyninin büyüklüğü, MÖ 2 milyondan, özellikle de MÖ 1,5 milyondan sonra özellikle hızlı bir şekilde arttı.

Bu beyin boyutu artışıyla bağlantılı olarak, beynin iç yapısının yeniden düzenlenmesi de gerçekleşti; özellikle dil üretimi ve dilin anlaşılmasıyla ilişkili olan ön lob alanının ilk kez ortaya çıkışı da dahil. 

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