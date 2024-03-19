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Dünya
BBC 19.03.2024 09:03

Banka ATM'si bozuldu, müşterileri 40 milyon dolardan fazla para çekti

Etiyopya'nın en büyük ticari bankası, bir "sistem arızası" sonrasında müşterilerinin hesaplarında bulunandan fazlasını çektiği büyük meblağlardaki parayı geri almak için çabalıyor.

Banka ATM'si bozuldu, müşterileri 40 milyon dolardan fazla para çekti

Müşteriler Cumartesi günü erken saatlerde Etiyopya Ticaret Bankası'ndaki (CBE) hesaplarında bulunandan daha fazla nakit çekebileceklerini keşfettiler.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 40 milyon dolardan fazla para çekildi veya diğer bankalara aktarıldı .

Kurumun işlemleri dondurması birkaç saat sürdü.

Banka başkanı Abe Sano Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, paranın büyük kısmının devlete ait CBE'den öğrenciler tarafından çekildiğini söyledi.

Sorunun haberi üniversitelere büyük ölçüde mesajlaşma uygulamaları ve telefon görüşmeleri aracılığıyla yayıldı.

Kampüs ATM'lerinde uzun kuyruklar oluştu ve Etiyopya'nın batısındaki bir öğrenci Amharca halkının polis memurları onları durdurmak için kampüse gelene kadar para çektiğini anlattı.

Jimma Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü'nde okuyan öğrenci, yerel saatle 01.00 civarında arkadaşlarının kendisine ATM'lerden büyük miktarda para çekmenin mümkün olduğunu söylemesi üzerine "bunun doğru olduğuna inanmadığını" söyledi. 

82 yıl önce kurulan CBE'de 38 milyondan fazla kişinin hesabı bulunuyor.

Finans sektörünün yönetim organı olarak hizmet veren Etiyopya merkez bankası, Pazar günü "bakım ve inceleme faaliyetleri" sırasında "bir aksaklık" meydana geldiğini belirten bir bildiri yayınladı.

En az üç üniversite, öğrencilere CBE'den almış olabilecekleri kendilerine ait olmayan parayı iade etmelerini tavsiye eden açıklamalar yayınladı.

Sano, parayı iade eden hiç kimsenin cezai bir suçla itham edilmeyeceğini söyledi.

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