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Dünya
AA 12.11.2023 23:31

İnsani yardım taşıyan 76 tır daha Gazze'ye ulaştı

Filistin Kızılayı, 76 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu.

İnsani yardım taşıyan 76 tır daha Gazze'ye ulaştı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından insani yardım taşıyan 76 tırı teslim aldığı belirtildi.

İsrail'in yakıt girişine hala izin vermediği belirtilen açıklamada, tırlarda gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 980 yardım tırının ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra, Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

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