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AA
HABER GİRİŞ
12.11.2023 21:46
, 12.11.2023 21:47
SON GÜNCELLEME
12.11.2023 21:47
AB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli
Avrupa Birliği Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmesi ve insani koridorların oluşturulması çağrısında bulundu
Ayrıntılar geliyor...
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AB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli
İsrail 20’den fazla Hamas mensubunu esir aldığını duyurdu
İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu
New York'ta çıkan yangında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı