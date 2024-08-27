İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden, İngiltere'ye Ukrayna ve Gazze'ye yaklaşımda "çifte standart" eleştirisi

Ahmed, "The New Arab" internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, İngiltere'yi Ukrayna ve Gazze'deki sivillerin korunması konusunda çifte standartlı yaklaşım sergilemekle eleştirdi.

İngiltere'nin, Ukrayna'daki bir çocuk hastanesine düzenlenen saldırıya sert tepki gösterdiğini hatırlatan Ahmed, buna karşın, işgal altındaki Filistin topraklarını söz konusu olduğunda, İngiltere'nin uluslararası insancıl hukuk uygulamasının "çok daha muğlak" olduğunu belirtti.

Ahmed, "İngiltere hükümeti, İsrail güçlerinin sivillere ve sivil altyapıya saldırdığı durumlarda yaptığı açıklamalarda, Filistinli sivillerin korunmasını merkeze alma ve İsrail'in hukuka aykırı davranışlarını açıkça kınamakta genellikle başarısız oldu" ifadesini kullandı.

"İngiliz Bakan, Gazze'deki sivilleri korumaya amaçlayan ilkelerinden bahsetmedi"

Ahmed, HRW'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği çok sayıda hukuk dışı saldırıyı belgelediğini kaydederek, son olarak, binlerce sivilin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği hava saldırısında en az 100 Filistinlinin feci biçimde yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

HRW yetkilisi Ahmed, "İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, X'te yaptığı paylaşımda, can kayıpları karşısında 'dehşete düştüğünü' belirtirken, tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'deki çatışmalarda da İngiltere'nin yaklaşımının merkezinde yer alması gereken ve sivilleri korumayı amaçlayan temel uluslararası insan hakları ilkelerinden hiç bahsetmedi" eleştirisini yaptı.

"Sivillere yönelik saldırılar, faili kim olursa olsun uluslararası hukuka göre yasaktır"

Ahmed, ayrıca, İsrail ordusunun sivillere yönelik kasıtlı, ayrım gözetmeyen veya orantısız saldırılar düzenlemesinin "asla haklı görülemeyeceğinin" altını çizdi.

İngiltere'nin, yöneltilen eleştirilerin bir kısmını dikkate almış olabileceğini kaydeden Ahmed, bu bağlamda, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi James Kariuki'nin, BM'de yaptığı son açıklamada, İsrail ordusunun savaş hukukuna uyması gerektiğini "daha güçlü şekilde" ifade ettiğini aktardı.

Ahmed, yazısının sonunda, "Sivillere yönelik saldırılar, faili kim olursa olsun uluslararası hukuka göre yasaktır ve eğer İngiltere, Ukrayna'da sivillerin korunması ve savaş hukukunun merkeziyetçiliğinin altını çiziyorsa, Gazze'de de aynısını yapmalıdır. Daha azı, uluslararası insancıl hukukun üzerine inşa edildiği ilkelerin altını oyma riski taşır ve sadece daha fazla sivilin hayatını riske atmaya hizmet eder. Kelimeler önemlidir" değerlendirmesini yaptı.