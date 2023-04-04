Sitelerden birinde, oturum kaydetme teknolojisinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, bu teknolojiyle üçüncü tarafın, kullanıcı davranışlarını izleyebildiği ve kaydedebildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Minas Gerais ve Sao Paulo eyaletleri eğitim kurumlarına ait sitelerinin, çocukların kişisel verilerini reklamcılık alanında çalışan teknoloji şirketleriyle paylaştığı ifade edildi.

Bu sitelerden 7'sinin, çocukların verilerini davranışsal reklamcılık alanında faaliyet gösteren şirketlere gönderdiğine dikkat çekilen açıklamada, bu verilerin, zararlı veya çıkarlarına hizmet etmeyen sonuçlara yönlendirmesi durumunda çocukların başka haklarını da ihlal edebileceği vurgulandı.

Açıklamada, Brezilya'da veri toplamayla ilgili kurumların yetkililerinin, çocukların özeline yapılan bu saldırıları durdurması gerektiğinin altı çizildi.

Bunun için yetkililerin, teknoloji şirketlerinin ve eyalet yönetimlerinin topladığı verileri sildirmesi, eğitim dışındaki herhangi bir amaca yönelik kullanımını engellemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Brezilya'ya çocukların verilerinin kapsamlı olarak korunmasını sağlayacak yasa değişiklikleri yapılması çağrısında bulunuldu.

HRW'nin Mayıs 2022'de bu sitelerden bir kısmının çocukların verilerini topladığını açıklamasının ardından bu sitelerden biri kapatılmıştı.