Dr. Ahu Gümrah Dumanlı Parry, Manchester Üniversitesinde öğretim üyesi.

Türk akademisyen, İngiltere'nin 1 milyon sterlin tutarındaki en prestijli araştırma fonuna hak kazandı. Ekibi ile, akıllı materyaller, sensörler, biyomedikal implantlar gibi farklı alanlarda kullanılabilecek malzemeler geliştirecek.

"Doğadan ilham almamız kelebek ve böceklerden oluyor, doğanın çok güzel bir şekilde bu yapıları optimize ettiğini gördük. Yaptığımız karides kabuklarıyla nano parçacıklar üretmek ve bunları ambalaj malzemesi haline getirmek."

Hastalık tanıları kolaylaşacak

Dr. Dumanlı Parry ve ekibinin çalışmaları ile hastalık tanıları da kolaylaşacak.

Tanı sistemleri geliştirdiklerini söyleyen Türk akademisyen, "Sadece renk değişimi üstünden olabilecek tanı sistemleri ve bu pul üzerine basılabilecek ve renk görme özelliği olan herkesin yapabileceği bir şey" dedi.

Dr. Dumanlı Parry, genç araştırmacılara yurt dışındaki bilimsel araştırmaları sonrası çalışmalarını Türkiye’de sürdürme çağrısında bulundu.

"Biz onlara bir şekilde yol açmaya ışık göstermeye çalışıyoruz. Tekrar ülkelerine gidip tekrar vatanlarına da yardımcı olmaları gerekiyor."

Haber: Zeynep Eryılmaz

Kamera: Bülent Vedat Balta