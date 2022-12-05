Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'deki havalimanında şüpheli paket alarmı
[Fotograf: Reuters]
Glasgow Havalimanı şüpheli bir paket ihbarı üzerine kapatıldı. Polis terminal binasını kapattı.
İngiltere'deki Glasgow Havalimanı şüpheli bir paket ihbarı üzerine kapatıldı.
Check-in alanları boşaltıldı. Yolcular otoparka taşındı.
Polis sözcüsü, "Polis ve acil durum hizmetleri şu anda Glasgow Havalimanı'nda devam etmekte olan bir olaya müdahale etmektedir. Terminal binası önlem olarak kapatıldı" dedi.
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