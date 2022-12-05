İngiltere'deki Glasgow Havalimanı şüpheli bir paket ihbarı üzerine kapatıldı.

Check-in alanları boşaltıldı. Yolcular otoparka taşındı.

Polis sözcüsü, "Polis ve acil durum hizmetleri şu anda Glasgow Havalimanı'nda devam etmekte olan bir olaya müdahale etmektedir. Terminal binası önlem olarak kapatıldı" dedi.