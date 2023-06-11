Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.06.2023 16:52

İngiltere'de yılın en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede dün 32,2 dereceyle bu yılın en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedildiğini bildirdi.

İngiltere'de yılın en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi
[Fotograf: Reuters]

Met Office verilerine göre, 10 Haziran'da, İngiltere'nin güneydoğusunda Surrey bölgesindeki Chertsey'de sıcaklıklar 32,2 dereceye ulaştı. Bu sıcaklıklar, yılın en yüksek değerleri olarak kayıtlara geçti.

İskoçya'da da Auchincruive bölgesinde 29,8 derece ve Kuzey İrlanda'da Armagh şehrinde 25,3 dereceyle yılın sıcaklık rekoru kırıldı.

İngiliz muhafızlar törende sıcaktan bayıldı
İngiliz muhafızlar törende sıcaktan bayıldı

Met Office ve İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkede bu hafta sonu için aşırı sıcaklık kaynaklı sağlık sorunları yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Met Office, sıcaklıkların hafta başında da devam edeceğini öngörerek bu tarihleri 13 Haziran'a kadar uzattı.

İngiltere'de bugüne kadar en yüksek sıcaklık 40,3 dereceyle 19 Temmuz 2022'de kaydedilmişti.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında, kayıp 613 kişi aranıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
Ukrayna: Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu meydana gelen selde 6 kişi öldü
17:31
Yağışlı hava yeni haftada da etkisini sürdürecek
17:42
Başakşehir'de fabrika yangını: Söndürme çalışmaları 24. saatte
17:34
İsrail güçleri sınırda bekleyen Lübnanlılara gaz bombası attı
17:15
Pençe- Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
17:23
Trump, gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları “saçma ve asılsız” olarak nitelendirdi
Ankara'da sağanak sele döndü
Ankara'da sağanak sele döndü
FOTO FOKUS
Ankara'da metroyu su bastı: O anlar kamerada
Ankara'da metroyu su bastı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ