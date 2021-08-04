Uyuşturucu kaynaklı ölümlere dair istatistik, ülkenin Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından paylaşıldı.

Buna göre, 2020'de 4 bin 561 ölümün kaydedildiği ve bu rakamın 2019'dakinden yüzde 3,8 yüksek olduğu görüldü.

Erkeklerdeki ölüm oranının kadınlara göre 2 kattan daha fazla olduğu belirtildi.

Kuzey Doğu İngiltere başı çekiyor

Uyuşturucu kaynaklı ölüm oranlarında en yüksek seviye Kuzey Doğu İngiltere'de, en düşük seviye ise Londra'da görüldü.

Kuzey Doğu İngiltere'de, 1 milyon kişide 104,6 ölüm kaydedilirken bu rakam Londra'da 33,1 olarak istatistiklere yansıdı.