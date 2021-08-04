Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: BBC
İngiltere'de uyuşturucuya bağlı ölümlerde rekor yılı: 2020
[Fotoğraf: AFP]
2020'de İngiltere ve Galler'de kaydedilen uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı, kayıtların başladığı 1993'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 4 bin 561 oldu.
Uyuşturucu kaynaklı ölümlere dair istatistik, ülkenin Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından paylaşıldı.
Buna göre, 2020'de 4 bin 561 ölümün kaydedildiği ve bu rakamın 2019'dakinden yüzde 3,8 yüksek olduğu görüldü.
Erkeklerdeki ölüm oranının kadınlara göre 2 kattan daha fazla olduğu belirtildi.
Kuzey Doğu İngiltere başı çekiyor
Uyuşturucu kaynaklı ölüm oranlarında en yüksek seviye Kuzey Doğu İngiltere'de, en düşük seviye ise Londra'da görüldü.
Kuzey Doğu İngiltere'de, 1 milyon kişide 104,6 ölüm kaydedilirken bu rakam Londra'da 33,1 olarak istatistiklere yansıdı.
Etiketler: İngiltere Uyuşturucu
Son Haberler
- 10:26
- 10:23
- 10:26
- 10:09
- 10:06
Sıradaki Haber
Japonya'da ayağı kayıp düşen müşteriye 190 bin dolar tazminat ödenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz