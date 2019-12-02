İngiltere'de terör riski taşıyanların tahliyesi tartışılıyor02 Aralık 2019 Pazartesi 10:19 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 10:32
İngiltere'de, terör riski taşıyan ve aşırı eğilimleri olan kişilerin hapishaneden şartlı salıverilmesi tartışması sürüyor. Bu çerçevede değerlendirilen ve hapishaneden şartlı salıverilen bir kişinin tutuklandığı açıklandı.
Cuma günü Londra Köprüsü’nde meydana gelen terör saldırısı sonrası ülkede şartlı salıverilen saldırganın durumu tartışma yaratmıştı.
İngiliz polisi, şartlı salıverilen ve aşırı eğilimli olduğu iddia edilen kişileri tutuklamaya başladı.
Polis Stoke-on-Trent şehrinde 34 yaşında bir kişinin terör eylemine hazırlık şüphesiyle tutuklandığı açıklandı.
Polis, tutuklama öncesinde şartlı salıverilme koşullarının tekrar gözden geçirildiğini ve tutuklanan kişinin Londra köprüsü’ndeki olayla ilgisi olmadığını duyurdu.
Açıklamada, "Kamu güvenliği için acil bir risk yoktur" ifadesi kullanıldı.
Başbakan Boris Johnson, Londra Köprüsü’ndeki terör saldırganına benzer koşullarda erken tahliye edilen yaklaşık 74 kişinin olduğunu ve bu kişilerin uygun şekilde gözlem altında tutulduğunu açıklamıştı.
Kaynak: TRT Haber