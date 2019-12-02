Dünya

İngiltere'de terör riski taşıyanların tahliyesi tartışılıyor

02 Aralık 2019 Pazartesi 10:19 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 10:32

İngiltere'de, terör riski taşıyan ve aşırı eğilimleri olan kişilerin hapishaneden şartlı salıverilmesi tartışması sürüyor. Bu çerçevede değerlendirilen ve hapishaneden şartlı salıverilen bir kişinin tutuklandığı açıklandı.

[Fotoğraf: Reuters]