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Dünya
AA 05.07.2024 00:05

İngiltere'de sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazandı

İngiltere'de yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.

İngiltere'de sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazandı

Araştırma şirketi Ipsos UK'in sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu.

Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü.

Aşırı sağcı Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar, dün, Avam Kamarası'nın yeni milletvekillerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde sandığa gitmişti.

Oy kullanma işlemi akşam yerel saatle 22.00'da (TSİ 24.00) sona ermişti.

Seçim sonuçlarına ilişkin tablo ise sabah saatlerinde belirgin hale gelmeye başlayacak.

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