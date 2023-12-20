Duman 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.12.2023 15:19

İngiltere'de pratisyen hekimler yeniden greve gitti

İngiltere'de pratisyen hekimler, hükümetle maaş artışı konusunda yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeniden 3 günlük grev başlattı.

İngiltere'de pratisyen hekimler yeniden greve gitti
[Fotograf: AA]

Ülkede uzun süredir maaş zammı konusunda hükümetle anlaşmazlık yaşayan pratisyen hekimlerin 3 gün sürecek iş bırakma eyleminde uzman doktorlar acil durumlarda çalışmak üzere görevlendirildi.

Doktorların grev kararı, İngiliz Tabipler Birliği (BMA) ile hükümet arasında bu ayın başlarında yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) göre, sağlık çalışanlarının grevleri nedeniyle geçen yıl 1,1 milyondan fazla randevu ve tedavi iptal edildi.

Pratisyen hekimler, gelecek ay NHS tarihindeki en uzun iş bırakma eylemi olan 6 günlük grev düzenlemeyi planlıyor.

Uzman doktorlar ve pratisyen hekimler "ilk kez" birlikte greve gitmişti

Daha önce birçok kez farklı günlerde greve giden uzman doktorlar ile pratisyen ve asistan hekimler, 20 Eylül'de "ilk kez" aynı gün iş bırakmıştı.

Uzman ve pratisyen hekimlerin aynı gün grev kararı, hükümet ile sağlık çalışanları arasındaki ücret anlaşmazlığının tırmanışa geçtiği yorumlarını beraberinde getirmişti.

Doktorların iş bırakma eylemi süresince sadece acil servis hizmeti verilmişti.

NHS, yayımladığı raporda, sağlık hizmeti bekleyenlerin sayısının 7,6 milyona ulaşarak rekor kırdığını açıklamıştı.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Berlin'de seçimler yenilenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:01
Avrasya Tüneli ülke ekonomisine 1,5 milyar dolar katkı sağladı
15:50
Peru'da 6,2 büyüklüğünde deprem
15:49
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail ile muhtemel esir takası yaşlı Filistinlilerle başlayacak
15:48
Üsküdar'da yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
15:26
Berlin'de seçimler yenilenecek
15:23
Almanların sadece yüzde 17'si ülkelerini savunmaya hazır
Gazze'de günlük yaşam savaşın gölgesinde devam ediyor
Gazze'de günlük yaşam savaşın gölgesinde devam ediyor
FOTO FOKUS
Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iş birliği için değerlendirmemizi yapıyoruz
Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iş birliği için değerlendirmemizi yapıyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ