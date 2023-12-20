Berlin'de seçimler yenilenecek

Almanya’nın başkenti Berlin’de 26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçimler bazı bölgelerde tekrarlanacak. Federal Anayasa Mahkemesi, 2 bin 256 seçim bölgesinin 455’inde yenilenmesi gerektiğinin kararını verdi.

Gerekçe olarak oy pusulalarında yanlışların olduğunu ve sandıkların yasal olarak belirlenen saat 18.00'de değil, daha geç saatlerde kapatıldığını tespit edildiğini belirtti. Karara göre, sandıklar en geç 11 Şubat 2024 tarihinde yeniden kurulması gerekiyor.

Yine 2021 yılında yapılan Eyalet Parlamentosu seçimleri, Berlin anayasa Mahkemesi’nin tespit ettiği usulsüzlüklerden dolayı 12 Şubat 2023 tarihinde tekrarlanmıştı.

Aşırı sağ parti AFD, tarihinin en yüksek oyuna ulaştı

Almanya genelinde gerçekleştirilen seçim anketinde aşırı sağ parti AFD, yüzde 23’le tarihinin en yüksek oy oranına ulaştı.

Forsa şirketinin 12-18 Aralık tarihileri arasında gerçekleştirdiği ankette aşırı sağ parti AFD, Hristiyan Demokrati Parti CDU’nun yüzde 31’lik oyundan sonra yüzde 23 oyla ülkenin en büyük ikinci parti konumuna geldi.

Anket sonucuna göre Sosyal Demokrat Parti SPD yüzde 14, Yeşiller yüzde 13 ve Hür Demokrat Parti FDP yüzde 5 oy aldı. Sonuçlara göre mevcut üçlü koalisyon hükümetinin toplam oy oranı yüzde 32 oldu.