İngiltere'de son 24 saat içinde 5 bin 386 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 143 bin 464'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 684 artarak, 19 bin 506'ya ulaştı.

Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 735 bin 117'ye, ölü sayısı ise 192 bin 19'a çıktı.