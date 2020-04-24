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İngiltere'de ölü sayısı 19 bin 506'ya ulaştı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısının 143 bin 464'e, ölü sayısının ise 19 bin 506'ya yükseldiğini açıkladı.
İngiltere'de son 24 saat içinde 5 bin 386 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 143 bin 464'e yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 684 artarak, 19 bin 506'ya ulaştı.
Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 735 bin 117'ye, ölü sayısı ise 192 bin 19'a çıktı.
Etiketler: İngiltere koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 17:28
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