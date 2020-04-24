Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada son 24 saatte yaklaşık bin 300 yeni vaka tespit edildi, virüsün bulaştığı kişi sayısı 27 bin 427 oldu.

Afrika’da ölüm oranı ortalaması yüzde 4,77 olurken, ölenlerin sayısı dünden bu yana 51 kişi artarak bin 298’e ulaştı.

Kıta genelinde iyileşenlerin sayısı 7 bin 474’e yükseldi.

Africa CDC, halka hastalığın tedavisine ilişkin medyada çıkan yan lış haberlere itibar etmemesi, klinik deneyler ve araştırmalar dışında klorokin, hidroksiklorokin, lopinavir ve ritonavir gibi ilaçları almamasını tavsiye etti.