Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de koronavirüsten bir günde bin 52 can kaybı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Salgının derinden vurduğu İngiltere'de son 24 saatte bin 52 kişi vefat etti. Toplam can kaybı sayısı 113 bin 850'ye yükseldi.
İngiltere Sağlık Bakanlığı günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) tablosunu açıkladı.
Son 24 saatte 12 bin 364 COVID-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 3 milyon 972 bin 148'e çıktı.
İngiltere can kaybında Avrupa'da zirvede
Son 24 saatte 1052 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 113 bin 850'ye yükseldi.
İngiltere, Avrupa'da COVID-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.
COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 12 milyon 646 bin 486'ya ulaştı, bunlardan 516 bin 392'sine ikinci doz aşı uygulandı.
Ülkede 26 bin 723 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 230'u yoğun bakımda bulunuyor.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
Sıradaki Haber
İngiltere'de Facebook'a dava açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz