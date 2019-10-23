İngiltere Essex'deki bir sanayi parkında, kamyon konteyneri içinde biri genç 39 kişinin cesedinin bulunduğu açıklandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans yönlendirildi.

25 yaşında ve Kuzey İrlandalı olduğu açıklanan kamyon şoförü, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Essex Polis Şefi Andrew Marriner, aracın Bulgaristan'dan geldiğini ve cumartesi günü İngiltere'ye giriş yaptığını düşündüklerini söyledi.

Mariner, “Bu, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği trajik bir olaydır. Olayın detaylarını ortaya çıkartmak için sorgularımız devam etmektedir. Mağdurları tespit etme sürecindeyiz, ancak bunun uzun bir süreç olabileceğini tahmin ediyorum." dedi.

Kaynak: Sky News