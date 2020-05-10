İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısıtlamaların süresi bugün doldu. Hükümetin "gevşeme" konusunda belirlediği yol haritası, Başbakan Boris Johnson tarafından açıklandı.

Ülkede kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken, sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyordu.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın açıkladığı, kısıtlamaların hafifletilmesiyle ilgili plana göre 5 uyarı düzeyi olacak.

Eğer yapabilirse evden çalışılacak ve sadece gerekirse işe gidilecek.

Hükümet inşaat ve imalat sektöründe evden çalışılması, mümkün olmayanların ise "işe geri dönmeye teşvik edildiğini açıkladı.

Çarşambadan itibaren insanların daha fazla açık havada egzersiz yapması mümkün olacak. Çarşamba’dan itibaren insanların 2 metre mesafe kuralına uyarak bir arkadaşı ile birlikte parkta oturması mümkün olacak

Ülkeye havayoluyla gelenlere 14 gün karantina uygulanacak.

İlkokullar haziran ayında yeniden açılmaya başlayabilir. Dükkanlar ve bazı oteller temmuz ayında yeniden açılabilir.

Başbakan Johnson, "Vaka ve ölüm oranlarında sürekli ve kayda değer düşüşler olmadıkça ülkeyi açamayız. Şimdi kısıtlamaları bitirmenin zamanı değil." dedi.