Haber Giriş: Kaynak: AA
Uganda'da inşaat halindeki 3 katlı bina çöktü: 9 ölü
[Fotoğraf: AA]
Uganda'nın başkenti Kampala'da inşaat halindeki 3 katlı binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Kampala Polis Sözcü Yardımcısı Luke Owoyesigyere, yerel basına yaptığı açıklamada, Kampala'nın Lukuli-Nanganda bölgesinde inşaat halindeki 3 katlı binanın çöktüğünü belirtti.
Enkaz altındaki 9 kişinin cesedine ulaşıldığını ifade eden Owoyesigyere, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Owoyesigyere, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu vurguladı.
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