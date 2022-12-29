Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de kaos: Yılbaşı mesajı kanser teşhisiyle karıştı
İngiltere'de bir özel hastaneden hastalara giden yanlış mesaj paniğe yol açtı. Kanser olduklarını bildiren toplu mesajın ardından hastalar hastaneye akın etti.
İngiltere'de bir doktor, hastalarına yeni yıl mesajı atmak isterken yanlışlıkla "Teşhis: Metastaz yapmış agresif akciğer kanseri" mesajı attı.
"Kansersiniz" mesajını alan onlarca kişinin yüreği ağzına geldi.
Hastalar, hastaneden yetkilere ulaşmak istedi. Yoğunluk nedeniyle telefon uzun süre meşgul kaldı.
Bazı hastalar, hastaneye giderek durumunu öğrenmeye çalıştı.
Sonunda mesajın yanlışlıkla atıldığı ortaya çıktı. Hastalar, sosyal medya üzerinden isyan etti.
Özel hastane de düzeltme mesajı göndererek hastalardan özür diledi.
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