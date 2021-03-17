Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 5 bin 758 COVID-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 274 bin 579'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 141 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 125 bin 831'e yükseldi.

Yetişkin nüfusun yüzde 50'si aşılandı

COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 25 milyon 273 bin 226'ya yükselirken, bunlardan 1 milyon 759 bin 445'ine ikinci doz aşı da uygulandı.

Böylece, İngiltere'de, yetişkin nüfusun yüzde 50'si, 65 yaş üstündekilerin yüzde 95'i ve klinik olarak savunmasız durumda olanların da yüzde 90'ı aşılanmış oldu.

Ülkede 7 bin 218 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken bunlardan 968'i yoğun bakımda bulunuyor.

"Ülkedeki aşı programının bir 'başarı hikayesi'"

Sağlık Bakanı Matt Hancock, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki aşı programının bir "başarı hikayesi" olduğunu belirtirken, Ulusal Sağlık Servisi (NHS), aşının dağıtımında sağladığı destek nedeniyle silahlı kuvvetlere ve halka teşekkür etti.

Hükümet, Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI) açıkladığı öncelikliler listesinde yer alan 32 milyon kişinin tamamının 15 Nisan'a kadar aşılanacağını açıklamıştı.