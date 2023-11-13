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Dünya
Reuters 13.11.2023 12:41

İngiltere'de İçişleri Bakanı Braverman görevinden alındı, kabine revizyonu yapıldı

Suella Braverman'ın görevden alınmasının ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı James Cleverly getirildi.

İngiltere'de İçişleri Bakanı Braverman görevinden alındı, kabine revizyonu yapıldı
[Fotograf: İHA]

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Sunak, görevden aldığı İçişleri Bakanı Braverman'ın yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly'yi atadı.

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron ise yeni Dışişleri Bakanı oldu.

İngiltere İçişleri Bakanı görevden alındı
İngiltere İçişleri Bakanı görevden alındı

David Cameron, 2010-2016'da başbakanlık görevini yürütmüş, 23 Haziran 2016’daki Avrupa Birliği (AB) referandumunda Brexit kararı alınmasının ardından istifa etmişti.

İngiltere'de Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan İçişleri Bakanı Braverman, bu sabah görevinden alındı.

Suella Braverman'ın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik, yoğun tartışmalar ve istifa çağrılarına neden olmuştu.

Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.

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