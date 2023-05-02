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Dünya
BBC 02.05.2023 23:49

İngiltere'de hırsız kedi: Eşyaların sahibi aranıyor

İngiltere'de bir kedi, komşularının kıyafetlerini ve yemeklerini çalıp evine getiriyor. Harry adlı kedinin sahibi Donna Hibbert, eşyaların sahiplerine ulaşabilmek için Facebook'u kullanıyor.

İngiltere'de hırsız kedi: Eşyaların sahibi aranıyor
[Hırsız kedi Harry (solda) - Fotoğraf: Donna Hibbert]

Hibbert, Harry'nin çevredeki evlerden 4 yılda sosis, ayakkabı ve iç çamaşırı gibi birbirinden farklı pek çok mal yürüttüğünü söyledi.

Derby'ye bağlı Darley Abbey'de yaşayan kadın, kedinin sadece geçen hafta 6 eşya çaldığını belirtti.

Harry'nin bunları hediye olarak düşündüğünü söyleyen Hibbert şöyle konuştu:

"Bence kediler, sahiplerine ödül getirmeyi seviyor. Bu davranışın arkasındaki psikoloji de bu…  Harry gördüğü fırsatı değerlendiriyor."

Hibbert, Harry'nin çaldıklarının değerinin toplamda yaklaşık 300 sterlini bulduğunu ifade etti.

Harry'nin kardeşi Luna'nın da eve eşya getirdiğini söyleyen kadın, bunların genellikle cips ya da sigara paketi gibi çöpler olduğunu açıkladı.

Facebook grubundaki paylaşımın ardından bazı eşyalar sahiplerine teslim edildi. Gönderide özür dileyen Hibbert, "Hemen yanımızdaki komşumuz Facebook'taki paylaşımı gördü ve 'Onlar benim. Delirdiğimi sanmıştım' dedi" diye konuştu.

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