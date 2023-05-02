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Dünya
İHA 02.05.2023 23:17

Gazze Şeridi’nden İsrail’e 4 roket daha fırlatıldı

Filistin’in Gazze Şeridi’nden İsrail’e 4 roket daha fırlatıldı.

Gazze Şeridi’nden İsrail’e 4 roket daha fırlatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail ve Filistin arasındaki tansiyon 86 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Khader Adnan’ın İsrail’de bulunduğu hapishanede hayatını kaybetmesinin ardından yeniden yükselmesinin ardından Filistin’in Gazze Şeridi’nden İsrail’e 4 roket daha fırlatıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden güneydeki Sderot kentine 4 roket fırlatıldığı aktarılarak, roketlerden 1’inin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellendiği, diğer 3 roketin ise herhangi bir yaralanmaya yol açmadan boş araziye düştüğü ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri ayrıca, 6’sı son 2 saat içinde olmak üzere Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine toplam 32 havan topu atıldığını açıkladı.

Gazze Şeridi’nden İsrail’e 22 roket fırlatılmıştı

Gazze Şeridi’nden İsrail’e erken saatlerde 22 roket fırlatılmış, 4’ü hava savunma sistemi tarafından engellenmişti.

Polis, 5 roketin yerleşim alanlarına düştüğüne dair ihbarlar aldıklarını ifade etmişti.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada ise, fırlatılan roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

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